Reformierakond soovib minna linnajuhtide reklaamikulude kallale

«Pealinna järgmise aasta eelarves on linnapea Mihhail Kõlvarti ja teiste linnajuhtide eetriaja jaoks ligi kolm miljonit eurot maksumaksja raha. Lisaks on linna palgal ligi 70 kommunikatsioonitöötajat keskmise palgaga 2058 eurot. Keskerakond ei muutu, sama kindel, kui on nende võitlus eestikeelse hariduse vastu linnas ja riigis, on kiindumus ostetud aega. Teeme seetõtu sotsiaaldemokraatidele ettepaneku toetada kas täies mahus või osaliselt meie ettepanekut kärpida linnavalitsuse enesereklaami raha. See otsus annab neile ka võimaluse näidata väärtusi, mitte istekohapõhist poliitikat,» ütles Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Kristen Michal.