Politseijuht läheb tööle muposse

«Mul on hea meel uuest aastast alustada tööd Tallinna korrakaitseüksuses. Mupo roll elanikkonna teenindamisel on aasta-aastalt kasvanud ning ma usun, et töö kohalikus omavalitsuses pakub mulle põnevaid väljakutseid,» ütles Põder. «Olen töötanud politseis üle 25 aasta, lisaks olnud eraettevõtja. Usun, et saan oma kogemuste ja teadmistega panustada mupo arengusse ning töötamine kohaliku omavalitsuse, ja eelkõige tallinlaste ning tema külaliste heaks, on suurepärane arenguvõimalus ka mulle endale.»

Lisaks Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juhtimisele kuulus Valdo Põder aastast 2004 Põhja prefektuuri kriisireguleerimise meeskonda, viimased aastad olles selle meeskonna juht.

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht on Põder alates aastast 2013, enne seda töötas ta Kesklinna politseijaoskonna juhina, Põhja prefektuuri staabijuhi ja juhtimiskeskuse juhina. Põder on lõpetanud Paikuse politseikooli ja Sisekaitseakadeemia. Lisaks on ta on läbinud koolitusi kriisireguleerimise, merepääste juhtimissüsteemide ja rahvusvahelise diplomaatilise protokolli alal.

Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul kandideeris patrulliosakonna juhi ametikohale mitu tugevat kandidaati, kuid komisjoni üksmeelne valik langes Valdo Põderi kasuks.