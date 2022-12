Karis USA kohaoleku tugevnemisest: see on järg Bideni sõnadele

Ta tõdes, et see lisab kindlustunnet ning on järg president Joe Bideni sõnadele NATO Madridi tippkohtumisel.

«USA on sel moel näidanud taas pühendumust otsustavalt panustada Eesti julgeolekusse. Otsus tugevdab meie kaitsevõimet ning saadab ka Moskvasse sõnumi, et USA jääb Eesti, Balti riikide ja Euroopa kaitsega seotuks,» ütles Karis.

«Nii võime taas tõdeda, et meie kaitsealane side on vankumatu. USA väed on Eestisse väga teretulnud ning ootame neid juba lähinädalatel. Riigikaitse kõrgeima juhina olen veendunud, et kõik, kelle töö on seista Eesti julgeoleku eest, annavad endast parima, et USA üksuste saabumine Eestisse läheks sujuvalt. Üheskoos tegutsedes oleme tõhusamad ja tugevamad!»