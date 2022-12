Solman: mõnele sotsiaaldemokraadile tuleb veel rahaeraldamise põhimõtteid selgitada

Eile kirjutas sotsiaaldemokraatide juhatusse kuuluv Kastre vallavanem Priit Lomp Tartu Postimehes, et Lauri Läänemets on lõpuks see minister, kes päriselt teeb regionaalpoliitikat. Läänemets oli soovinud anda siseministeeriumi eelarvest 700 000 eurot just Kastre valla lasteaiale.