Linn majaehitust ei luba, aga haljasala hävib

Luha ja Virmalise tänavate nurgale plaanis Euro Kinnisvara neljakorruselist hoonet. Postimees on varem kirjutanud, kuidas linnaametnikud käitusid tuulelipuna ning kord olid lasteaia mänguväljaku kõrvale kavandatava hoone vastu, siis aga jälle poolt. Nüüd on tuul taas pöördunud ning abilinnapea Madle Lippuse (SDE) sõnul on detailplaneeringu algatamisest keeldumise otsus praegu vormistamisel.

Sellest hoolimata võeti hiljutisel haljasalal eile puid maha. «Keskkonna- ja kommunaalamet on seal tõepoolest raieload välja andnud põhjusel, et meie dendroloog Olev Abner on öelnud, et need puud on halvas seisukorras ja turvalisuse huvides need tulebki maha võtta,» ütles Lippus.

Levib ka jutt, et omanik tahtvat oma krundile parkla rajada. «Linnale ei ole sellekohast taotlust esitatud. Kui omanik tahab sinna parkla rajada, siis ta peab saama ehitusloa. Meile sellekohast taotlust esitatud ei ole ja meie ka ei näe, et sinna see parkla tuleks. Isegi selleks, et maaomanik saaks ise oma krundile sõita, peab ta rajama ligipääsu üle kõnnitee, ja selleks on tal vaja luba,» selgitas Lippus.

Detailplaneeringu algatamisest keeldumise kohta ütles abilinnapea, et linn ei ütle, et sinna üldse midagi ehitada ei tohi. Aga plaanitav ehitis võiks tema hinnangul olla madalam, ja sellel võiks olla mingisugune ühiskondlik funktsioon.