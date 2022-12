FOTOD ⟩ Kallas Berliinis: jutud rahust või relvarahust on täna ohtlikud

Peaminister Kallas rõhutas kohtumisel liidukantsler Scholziga, et meie kõige tähtsam ülesanne on aidata Ukrainal sõda võita ning selleks on vaja suurendada relvaabi. «Tunnustan Saksamaa jõupingutusi selles osas. Saksamaa on olnud üks suurimaid Ukrainale sõjalise abi andjaid. See on abi, mis päästab elusid ja see aitab viia Ukrainat võidule lähemale. Samas kutsun jätkuvat riike üles andma Ukrainale sõjalist abi, aga ka abi kriitilise infrastruktuuri parandamiseks ja töös hoidmiseks. Peame olema valmis pikaks vastasseisuks Venemaaga,» ütles Kallas. «Jutud rahust või relvarahust on täna väga ohtlikud. Need täidavad ainult Venemaa huvisid. Paus lahinguväljal annab Venemaale võimaluse end koguda ja uut rünnakut ette valmistada,» selgitas ta.