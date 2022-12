Rakveres tunnustati Ukraina põgenike abistajaid

Koguduse pastor Gunnar Kotiesen tähendas, et ennastsalgavalt tegutsevatele vabatahtlikele esinenud muusik Ruslan Trotšõnskõi Ukraina ja Eesti lood pugesid südamesse ja veel sügavamalegi.

«Tänu videovahendusele jõudsid kohalolnuteni kaks vahetut tänulugu Ukrainast: üks Harkivi lähedalt ja teine Tšernihivist. Kõlama jäi mõte, et oluline on aidata ja mitte väsida, kuid mitte vähem oluline on näha aitajaid ja neid tunnustada ning loomulikult ka tunnustus vastu vastu võtta,» rääkis Kotiesen.