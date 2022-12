Elektrilevi taastas Saaremaal 7000 kliendi elektrivarustuse

Brigaadid on terve päev tööd teinud ja hetkeseisuga on saartel likvideeritud 13 riket ja elektrivarustus taastatud 7000 kliendil, pingetud on veel umbes 4900. Saaremaale liiguvad mandrilt appi lisabrigaadid, et Elektrilevi saaks veel suuremate jõududega töid teostada.