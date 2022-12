EELK peapiiskop Urmas Viilma kuulutas välja jõulurahu kogu Eestile

Piiskop rõhutas, et rahu algab meist endist. «Rahu saab levida meilt edasi teistele, kui lõpetame vägivallatsemise ning halba rääkides sulgeme suu ja avame alles siis, kui saame naeratada, öelda midagi head, üksteist kallistada ja pai teha. Saame olla need, kes me peaksime ligimesena olema,» lausus Viilma.

Jõuluootuse tervitused edastasid rahvale Riigikogu esimees Jüri Ratas, Jõgeva vallavolikogu esimees Priit Põdra ja Jõgeva vallavanem Angela Saksing. Riigikogu esimees ütles oma sõnavõtus, et jõulurahu annab oma õndsuses võimaluse mõista ja märgata rahu väärtust.

Ratas kutsus inimesi üles leidma põhjuse naeratamiseks ning unustama südames rahutust ja ärevaid mõtteid. «Kui oleme ise rahu tegijad, siis kandub see üle ka teistele,» märkis Ratas. Ta lisas, et läheneva aasta lõpul tasub vaadata olnule ning suunata pilk tulevikku ja mõelda, mida saame saabuval aastal senisest paremini teha.

Riigikogu esimees soovis, et Eesti rahvas tahaks üksteist rohkem toetada ja kritiseerimise asemel leitaks lahendusi ning tuntaks rõõmu koostööst. «Ma soovin kõikidele kodu. Soovin rahu. Neid soove liites soovin kodurahu,» võttis Ratas kokku oma jõulusoovi Ave Alavainu sõnadega.

Vallavanem rääkis, et jõulud on aeg otsida ja leida oma südames rahu. Ta rõhutas, et aasta oodatuim püha pole lihtsalt töölt vaba tähtpäev, vaid see kätkeb endas austust, lugupidamist ja aukartust loodu ja Looja ees. «Jõulud on imeline aeg, mis meid ühendab. Loodan, et rahu jõuab kõigi meie südametesse,» sõnas Saksing.

Volikogu esimees lausus, et maailmas on keeruline rahu luua, ent mitte võimatu. Vahel on isegi rahu endas ja endaga keerulisem saavutada. Tee rahuni on erinev ning see on meie endi teha, mis tee selleks valime.

Peapiiskop ning riigikogu esimees süütasid ühiselt jõulurahutule, mida kohalolnud inimesed said oma laternatega koju viia. Jõgeva linna jõulukuusel läitsid kolmanda advendi küünla volikogu esimees ning vallavanem.

Muusikalist elamust pakkusid väikesed laululapsed Lii Karro juhendamisel. Pärast jõulurahu väljakuulutamist sai nautida Eesti Rahvusmeeskoori kontserti.