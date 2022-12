Elektrilevi taastas Saaremaal üle 10 000 kliendi elektrivarustuse

«Olukorra teeb keeruliseks see, et kui tavapäraselt on üks rikkekoht, mis vajab korda tegemist, siis täna oleme olukorras, kus on vaja kümme rikkekohta likvideerida enne, kui on võimalus elekter tagasi lülitada. Hetkel tegeleb saartel kokku 13 brigaadi rikete otsimise ja likvideerimisega. Praeguse prognoosi kohaselt jätkuvad tööd elektrivarustuse taastamise nimel osadel klientidel homse õhtuni,» sõnas Elektrilevi juhtimiskeskuse üksuse juht Hardi Puusepp.