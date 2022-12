Transpordiamet: paljud teed on muutunud läbimatuks

Kella 16.15 seisuga on transpordiameti andmetel lumesadu kõige intensiivsem Pärnu-Mäo-Rakvere piirist lääne pool. Kagu-Eestis on sadu ja tuul veidi vaibunud. Sellegipoolest on seal tuisune ja teedel on libedus. Tugevad tuule puhangud esinevad peamiselt saartel, Põhja- ja Ida-Eestis.