Saaremaale saadetakse elektrivarustuse taastamiseks abijõude juurde

«Rikkebrigaadid on vahetustega juba 60 tundi järjest tööd teinud ja suutnud paljudel inimestel elektrivarustuse taastada, aga palju on veel teha. Lisaks tormile teeb olukorra keeruliseks asjaolu, et rikkekohti on liinidel erakordselt palju. Üks liin oli lausa 26 kohast katki,» sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. «Ma mõistan saarlaste pahameelt elektrikatkestuste osas ja jagan nende muret. Teeme Saaremaa vallavanema ja kriisikomisjoniga tihedat koostööd. Lootsime saarlaste elektrivarustuse palju kiiremas tempos taastada, aga erakordsed ilmastikutingimused pole meile seda võimalust andnud,» ütles Härm.