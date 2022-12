Keskerakond kritiseerib kiirkorras eestikaalsele haridusele üleminekut

«Formaalne, kiirkorras tähtaegadega üleminek tähendab, et hariduse kvaliteet ja õpilaste teadmiste tase võivad langeda nii eestikeelses kui praegu veel venekeelses koolis,» rääkis Aab.

Tema sõdul peab eestikeelne kool hakkama saama sellega, et juba järgmisel õppeaastal võib seal hüppeliselt suureneda emakeelena vene keelt kõnelevate laste arv, kellel on äärmiselt keeruline uues õpikeskkonnas hakkama saada. «Venekeelne kool seisab silmitsi veel suurema tööjõukriisiga, sest enamus õpetajatest, kes nõuete kohaselt eesti keelt ei valda, lähevad koolist lihtsalt minema. Juba praegu on puudu tuhatkond õpetajat ning vastuvõetud seadus vaid süvendab seda probleemi. Uutele, ülemineku keelenõetele, ei vasta veel 3400 õpetajat. Selle lünga täitmine võtab päris tublisti aega ja kiirkorras seda teha pole võimalik. Järelkasvu koolitamisele tänane valitsus piisavat raha ei eralda ja tähelepanu ei pööra,» rääkis Aab.

Aabi väitel on Keskerakond alati olnud eesti keele õpetamise kvaliteedi tõstmise poolt ning näitas seda valitsusvastutust kandes reaalsete tegudega: kiiresti suurendati õpetajakoolitust ninalustati lasteaia ja algkooli eestikeelse õpetaja programmiga. «Eesmärk oli iga aasta leida võimalikult palju õpetajaid, kes õpetaksid eesti keeles igas venekeelses lasteaia rühmas ja algklassidesse eestikeelseid klassiõpetajad. Nelja aastaga suunati sinna 200 õpetajat ning saime positiivset tagasisidet vanematelt ja õpetajatelt. Kahjuks käesoleval aastal seda programmi ei jätkatud,» nentis Aab.

Keskerakonna fraktsioon ei toetanud eelnõu vastu võtmist mitmel põhjusel ütles Aab. «Eriti asjatundmatu on aga pakutud lahendus – tööle võib võtta ajutise üheaastase töölepinguga keskharidusega õpetajad, kes oskavad eesti keelt. Ehk siis õpetaja, kes siiani on viinud õpilased rahvusvahelistele olümpiaadidele ja olnud alati lugupeetud ainetundja, ei tohi enam koolis töötada. Isegi mitte aastase töölepinguga. Aga asemele võib võtta keskharidusega inimese, peaasi, et oskab eesti keelt. Selline ettepanek naeruvääristab hariduse kvaliteeti laiemalt. Samuti on riik loobunud igasugusest vastutusest olukorras, kus õpetajate puudus on juba täna enam kui katastroofiline,» arvustas ta.