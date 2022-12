Keskerakond kritiseerib kiirkorras eestikeelsele haridusele üleminekut

Tema sõdul peab eestikeelne kool hakkama saama sellega, et juba järgmisel õppeaastal võib seal hüppeliselt suureneda emakeelena vene keelt kõnelevate laste arv, kellel on äärmiselt keeruline uues õpikeskkonnas hakkama saada.

Aab: valitsus pakkus pooliku lahenduse

Eile eelnõu mitte toetanud Keskerakond küsib, et kas õpetaja, kes siiani on viinud õpilased rahvusvahelistele olümpiaadidele ja olnud alati lugupeetud ainetundja, ei tohi enam koolis töötada, isegi mitte aastase töölepinguga. «Tema asemele võib võtta keskharidusega inimese, peaasi, et oskab eesti keelt. Selline ettepanek naeruvääristab hariduse kvaliteeti. Riik on loobunud igasugusest vastutusest olukorras, kus õpetajate puudus on juba enam kui katastroofiline,» arvustas ta.