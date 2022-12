FOTOD ⟩ Isamaa tegi teatavaks oma valimisloosungi

Volikogu ees peetud kõnes rõhutas erakonna esimees Helir-Valdor Seeder, et Isamaa on jätkuvalt erakond, kes seisab selle eest, et eesti rahvus ja kultuur säiliksid läbi aegade.

«Eelmiste valimistega sai Eesti rahvale lõplikult selgeks, et I(i)samaa on igavene, sest meie püüdlused on püsivad ja eesmärgid ning väärtused aegumatud. Kui ma vaatan ja kuulan, millega tegelevad ja mida räägivad teised erakonnad, siis mõnikord on tunne, et Isamaa on ainus, kes pole unustanud, mille jaoks me üldse olemas oleme ja mille nimel tegutseme,» kõneles Seeder.

Seedri sõnul pole asi reitingutes, häältes, koalitsioonilepingutes, eurode lugemises ega lubamises. «Meie eesmärk on kirjas Eesti Põhiseaduses – et eesti rahvus ja kultuur säiliks läbi aegade. Valimised ja valitsused tulevad ja lähevad, aga on ainult üks Eesti. Meie seisame selle eest. Seepärast on meie valimisloosung: «On vaid üks isamaa!”» …isamaa väikese tähega, sest me räägime Eestist, mitte erakondadest.»

«Isamaa seisab riigikaitse eest tingimusteta. Me panustame kaitsekulutustesse lähtudes julgeolekukeskkonna vajadustest ja arendame välja vastavad võimed. Arendame Kaitseliitu, kui laiapindset riiki katvat organisatsiooni ja tagame Kaitseliidule riigikaitseliste ülesannete täitmiseks ja mittesõjalisteks tegevusteks vajalikud vahendid ning kodanikukaitse,» lubas Seeder.