Päästeamet saatis saartele elektrikutele appi viis roomikmasinat

Lumelükkamistööd jätkuvad saartel hilisõhtuni. Keerulisim olukord on väikestel külateedel, kuhu sahad jõuavad hilinemisega. Siit tulenevalt on inimestele palve, et otsese vajaduseta ei mindaks sõidukitega kõrvalistele teedele sõitma. Hiiumaal on teede läbitavus raskendatud eelkõige Kõpu poolsaarel, kuid olukorda püütakse lahendada võimalikult kiiresti.