GRAAFIK ⟩ Erakondade reitingutabeli esikolmik püsib muutumatu

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33 protsenti, EKREt 24,8 protsenti ja Keskerakonda 16,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Kui Reformierakonna toetus on juba oktoobri lõpust püsinud samal tasemel, siis EKRE toetus liikust alates oktoobri lõpust pidevalt langevas trendis. Viimaste tulemuste põhjal on see langus aga peatunud. Peatunud on ka Keskerakonna tõus.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 9,5 protsendiga, Isamaa 7,4 protsendiga ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,2 protsendiga. Kui nädal tagasi oli Isamaa ja SDE toetus võrdsustunud, siis viimaste tulemuste põhjal on Isamaa jälle ette läinud ning kaht erakonda lahutab 1,2 protsendipunkti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,6 protsenti ja opositsioonierakondi 41 protsenti vastajatest.

EKRE tugev positsioon vene valijate hulgas

Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul on näha märke, kuid mitte lõplikku kinnitust selle kohta, et osad hiljutised trendid on muutumas: kuigi Reformierakonna toetus püsib stabiilne, on teiste erakondade toetuses uusi, vähemalt ajutisi suunamuutusi.

«EKRE toetuse puhul näeme, et üle mitme nädala tegi erakonna reiting sammu ülespoole. Vene valijate hulgas on EKRE hetkeks hüppeliselt tõusnud toetus langenud, kuid erakond on positsioone parandanud eesti valijate hulgas,» ütles Mölder.