Erikomisjon võtab fookusesse ettevõtjatele pakutava universaalteenuse

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri (KE) sõnul soovib komisjon saada ülevaate, kui palju ettevõtjaid on otsustanud universaalteenusele üle minna ning milliseid probleeme on üleminekul esinenud. Muu hulgas soovitakse tema sõnul käsitleda ettevõtjate muresid, mille hulgas on suured leppetrahvid uue teenusega liitumisel ning ebakindlus universaalteenuse stabiilse hinna osas.