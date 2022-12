Transpordiamet hoiatab: teed on lumised ja jäised

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt sõidujälgede vahel lumised. Põhja pool Eestis on teekatted lumisemad. Üle Eesti on teeilmajaamad tuvastanud teedel ka jääd. Kõrvalmaanteed on enamjaolt lumised, kuid sahatatud ja läbitavad.