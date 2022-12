Peep Peterson: lapse huvid peavad olema tähtsamad tema vanema meditsiinilistest arusaamadest

«Kindel on see, et kehtivad ministri määrused ei saa olla vastuolus võlaõigusseadusega, need tuleb muuta,» ütles Peterson. Ta lisas, et kuna neid seadusmuudatusi ei ole algatatud, siis ei ole õige jätta keerukus kooliõe tasandile – kuidas peab kooliõde käituma olukorras, kus isa annab ühe vastuse, ema teise ja lapsel on kolmas arvamus.

Minister tõi välja, et on olemas riiklik immuniseerimiskava. Selle põhjal puudutab koolis vaktsineerimine 13-aastastele tehtavat mumpsi, leetrite ja punetiste vastast vaktsiini, 15–17-aastastele tehtavat difteeria, teetanuse ja läkaköha vaktsiini ning 12-aastastele tehtavat HPV-vastast vaktsiini. Samuti võimaldatakse erandjuhtudel vaktsineerimist ka koolieelsete vaktsineerimistega hilinenud lastele.

«Nüüd, kas isal on õigus näiteks sellesama papilloomiviirusnakkuse osas anda 14‑aastase lapse, tütre eest vastus ja tühistada lapse õigus oma keha kohta kontrolli omada, arvestades seda, et papilloomiviirus põhjustab emakakaelavähki?» küsis Peterson. Ta lisas, et sellel teemal vestlused jätkuvad.

Ees ootab palju vaidlusi ja arutelusid

Täna õhtuks on oodata tagasiside kahe määruse muutmise eelnõule ning vastavalt sellele liigutakse edasi.

«Äsja saime näiteks perearstide, arstide liidu ja mitme teise organisatsiooni arvamuse, kes leidsid, et kindlasti tuleb laste õigusi tuvastada või tunnustada. Nii et see teema ei ole maas. Aga see ilmselt liigub omas tempos, erinevalt teistest määruses ettenähtud või kirjeldatud teemadest,» selgitas Peterson.