Zelenskõi sõnul tuleb iga vabastatud meeter üliraskelt

«Staabis arutati täna väga põhjalikult olukorda Donbassis ja teistel rindejoonel aktiivsetel suundadel. Rindel ei ole rahu. Midagi lihtsat ja kerget pole. Iga päev ja iga meeter on äärmiselt raske. Ja eriti seal, kus kõik sissetungijate taktikad taanduvad suurtükiväega kõige enda ees oleva hävitamisele, et alles jäävad vaid paljad varemed ja maapinnas olevad kraatrid,» rääkis Zelenskõi.

«Venemaa hävitab Donbassis linn linna järel. Nagu Mariupol, nagu Volnovahha, nagu Bahmut. Sellistes tingimustes kaitsmine ei ole lihtsalt kangelaslikkus, see on midagi enamat. Ja ma tänan kõiki meie sõdureid, kes peavad vastu okupantide survele,» ütles Zelenskõi.

«Tänan teid, poisid! Kokku tulistati alla 13 droonii. Need on 13 päästetud taristurajatist, need on päästetud elud,» rääkis riigipea.