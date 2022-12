Ka neljapäeval on teeolud kohati väga keerulised

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel kergelt lumesegused või sõidujälgede vahel lumised, kõrvalmaanteed on kohati kaetud paksu lumega ning raskesti läbitavad. Põhja-Eestis, Rapla- ja Lääne-Virumaal sajab paiguti lund, Harjumaal on lumesaju ja pinnatuisu tõttu maanteedel lumevaalusid. Saartel ja Lääne-Eestis on teedele langenud puid. Teeolud on talvised ja kohati väga keerulised, ettevaatust liikluses!