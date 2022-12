Saku Surhallist saab uuest aastast Unibet Arena

«Usutavasti on viimasest 21 aastast pea igal eestlasel hinges mõni soe mälestus, mis seostub just Saku Suurhalliga. Nendesse aastatesse mahub palju – alustades seni ainsast Eestis peetud Eurovisiooni lauluvõistlusest korvpalli rahvuskoondise kodumängude ning maailmatasemel kontsertartistide esinemisteni,» lausus Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms ning kinnitas, et senine hea koostöö jätkub ametliku joogipartneri rollis. «Meie jaoks on oluline, et Saku joogid oleksid mistahes tähtsa sündmuse meeldejäävate hetkede juures,» lisas Jaan Härms.