Valitsus otsustas algatada kohanimeseaduse muutmise

Seaduseelnõu esitatakse edasiseks menetlemiseks riigikogule. Seaduse muudatusega määratletakse täpsemalt edasised sammud, kui kohalik omavalitsus ei ole ise muutnud ära Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatut kohanime, mille kohta on talle riik teinud vastava ettepaneku.

«Tänu seaduse muudatusele saab kõikidele osapooltele konkreetsemalt selgeks, kuidas minnakse edasi, kui omavalitsus mingil põhjusel ei muuda sobimatut ehk seaduse nõuetega vastuolus olevat kohanime,» selgitas riigihalduse minister Riina Solman. «Soovime muidugi jätkuvalt, et linnad ja vallad toimetaksid sobimatute kohanimede muutmisega ennekõike ise. Ent riigil peavad olema hoovad selleks, kui tegemist on sobimatu kohanimega, mille muutmiseks on riik teinud ettepaneku, kuid mida omavalitsus pole sellele vaatamata muutnud.»