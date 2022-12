Üle 2000 saarlase elektrivarustus taastati, kohati tuli rikkeid juurde

«Hoolimata väga rasketest ilmastikutingimustest õnnestus ööpäevaga elekter Saaremaal tagasi tuua ligi 2300 kliendil. Täna on saarel rikkeid lahendamas 40 brigaadi, kokku 100 meest. Lisaks kaardistatakse 4 drooniga liinide rikkekohti,» teatas Elektrilevi.

Kui näiteks Aste lähistel on mitmed majapidamised elektrita juba eelmisest nädalast, siis katkestuste kaardilt nähtub, et Tagavere, Saikla ja Ratla piirkond jäi rikke tõttu elektrist ilma täna lõunal.

Juhatuse esimees Mihkel Härm lisas, et brigaadid on juba viis ööpäeva teinud võimete piiril tööd ja likvideerinud väga palju rikkeid: «Saaremaal töötab 40 brigaadi ja 100 meest, kes iga päev võitlevad paksu lume, külma ja tuulega, et tuua saarlastele elekter tagasi. Nende tubli töö tulemusel saime ööpäevaga elektriühenduse taastada ca 2300 kliendil.»