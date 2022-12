ANALÜÜS ⟩ Katuseraha on demokraatliku poliitika loomulik osa

Riigikogu või ministeeriumite katuseraha on lihtne kritiseerida, sest sel rahal on erakonna ja mõnikord lausa riigikogu liikme või ministri nimi küljes. Seesugust rahajagamist on ka lihtne mõista. Täpselt nii, nagu kõik saavad aru, kui minister tassib ministeeriumi kohvimasina koju. Kuid märksa keerulisem on hinnata, kui jutt läheb ebaõnnestunud hankele (kahju kaks miljonit) või ebaõnnestunud reformile (kahju 200 miljonit).