USA laiendab Ukraina vägede väljaõpet

Kindral sõnas, et õppeprogramm edeneb väiksematele üksustele keskenduvast väljaõppest kuni pataljoni tasemel manöövriteni ning hõlmab ka peakorteri personali juhendamist.

«USA väed olid varasemalt andnud sarnast väljaõpet Ukrainas, kuid Venemaa veebruarikuine sissetung lõpetas selle, sest ameeriklased viidi riigist välja. Umbes 3100 Ukraina sõjaväelast on juba läbinud USA pakutava väljaõppe. Samas on teised liitlasriigid välja õpetanud umbes 12 000 Kiievi sõdurit,» rääkis Ryder.

«Kuigi arusaadavalt keskendutakse Ukrainale tarnitavale varustusele, siis on väljaõpe olnud hädavajalik tagamaks, et Ukrainal on enda paremaks kaitsmiseks vajalikud kvalifitseeritud jõud,» toonitas kindral.