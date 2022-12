Zelenskõi: Vene okupandid paiskavad rünnakule kõik olemasoleva

«Täna jätkuvad Donbassis, nagu ka kõikidel eelnevatel nädalatel, jõhkrad Venemaa rünnakud. Sissetungijad paiskavad rünnakule kõik ja kõikvõimaliku, mis neil on. Nad ei saa meie armeest jagu ja seetõttu hävitavad nad füüsiliselt iga linna ja küla, et seal ei oleks mingeid hooneid ja isegi mitte seinu, mida saaks igasuguseks kaitseks kasutada,» rääkis Zelenskõi.

Presidendi sõnul on ainus viis selle peatamiseks ja see on okupantide vägede Ukrainast väljakihutamine.

«Ainus viis on Vene terroristide samm-sammult meie Ukraina maalt väljakihutamine. Venemaa survestamine. See on uute ja uute võimaluste otsimine, kuidas tuua kohtu ette iga Venemaa terrorist, iga Venemaa oligarh, kes terroristi aitab. Kõik Venemaa vastutavad ametnikud ja propagandistid. Vastutusele võtta kõige eest, mida nad teevad Ukraina ja vabaduse kui sellise vastu,» ütles Zelenskõi.