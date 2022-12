Repsi kohtuistungid vältavad vähemalt ülejärgmise aastani

Kuivõrd arutelu all on delikaatse sisuga kuvatõmmis, nõustus kohtunik kaitsjatega, et tõendi esitamine nõuab istungi kinniseks kuulutamist. Küll aga oli kohus päri riigi esindajaga, kelle hinnangul võiks arutelu tõendi üle pidada siiski avalikult.