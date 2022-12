On raske leida inimest, kes olnuks esmaspäevase lumetormi Birgiti saabumiseks rohkem valmis kui Margo Hanni. Pikad garaažis veedetud õhtud ja tuhanded autoehitusse maetud eurod on tekitanud tema lähedastel, sõpradel ja ka võõrastel kindlasti küsimuse, milleks seda kõike vaja on. Miks peab tema kütuseõgardist auto olema nii kõrge ja suurte ratastega? Milleks tänavaautole kallis vints? Birgiti saabudes said vähemalt üheks õhtuks kõik need küsimused selge vastuse.