Omastamises ja kelmuses süüdistatavana kohtu all olev endine haridus- ja teadusminister Mailis Reps (KE) ei ole viimastel kohtuistungitel väidetavalt tervisemurede tõttu osalenud. Ehkki kaitsja teatel on endisel ministril töövõimetusleht alates 13. detsembrist, ei vasta prokuratuuri hinnangul Repsi arsti esitatud tõendid nõuetele.

«Huvitav on see, et Reps on 13. detsembril olnud riigikogu istungil,» ­märkis ka kohus, lisades, et riigikogu kohalolekukontrollist ei nähtu, et Reps olnuks haige.