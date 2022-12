Seadusemuudatus võimaldab abistada Ukrainat elektritaristu taastamisel

Riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa) ütles, et sõjas on hävinenud oluline osa Ukraina energiataristust ja elamufondist, lisaks on riigis ulatuslikud elektrikatkestused ning Venemaa lakkamatu pommitamise tõttu ähvardab kogu energiavarustus kokku variseda. Seetõttu on tekkinud erakorraline vajadus anda Ukrainale viivitamatut mitterahalist abi, et Venemaa agressiooni all kannatav riik saaks oma taristut töös hoida. Paraku ei luba kehtivad seadused riigi äriühingutel teha annetusi muidu, kui üksnes teadus- ja arendustegevuse eesmärgil. Seetõttu tegigi Solman ettepaneku riigivaraseadust ajutiselt muuta. Ministri sõnul on soovi Ukraina riigile abi saata avaldanud näiteks riigi äriühing Elering.