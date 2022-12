Lux Express toob pühade ajaks liinile lisabussid

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos ütles, et paarkümmend lisareisi tehakse eelkõige Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu liinidel, kuna nendel liinidel on varasemate aastate statistikale tuginedes sõidunõudluse kasv pühade ajal kõige suurem. «Plaanime lisareiside teenindamiseks kaasata lisaks meie tavapärasele bussipargile ka meie tellimusveo ettevõtte Lux Charteri busse suunates seeläbi kõige suurema nõudlusega väljumisaegadel liinile mitu bussi. Kasutame kogu tehnikat, mis meil Eesti inimeste pühadeaegsete sõitude toimumiseks on võimalik liinile panna.» lisas ta. Roos rõhutas, et bussipiletid tuleb pühadeks ette osta varakult, kuid lisas, et kui soovitud Tallinn-Pärnu või Tallinn-Tartu liini väljumisele on piletid juba otsa saanud, siis kindlasti tasub silma peal hoida luxexpress.eu lehel, et osta pilet võimalikule lisabussile.