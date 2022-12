Reinsalu peab vajalikuks veel ühe elektrijaama rajamist Auverre

Nii majanduslikult kui ka julgeolekupoliitiliselt on põlevkivielektri lõpetamisest kõnelemine Reinsalu hinnangul süüdimatu ja Eestile vaenulik. Lähiaastate vaates peab Reinsalu vajalikuks, et Eestile tekiks piisav juhitav võimsus suurema osa sisetarbimise tagamiseks. Samuti peab Eesti elektritarbijail tekkima võimalus jääda börsi hinnakujundusest välja ning saada elektrit läbipaistva hinnakujundusega. Ühtlasi tuleb tarbijaile hüvitada süsihappegaasi kvoot.

«Need otsused energeetikas on meie inimeste hakkamasaamist, majanduse konkurentsivõimet ning energiajulgeolekut arvestades elulise tähtsusega,» kirjutab Reinsalu sotsiaalmeedias.

Veel juhib ta tähelepanu asjaolule, et kui universaalteenusele on üle läinud nii kodutarbijad, väikeettevõtted kui ka kohalikud omavalitsused – või vähemasti on neil selleks õiguslik võimalus –, siis kaupade ja teenuste energiast tulenevat hinnasurvet veab muuhulgas suuremate ettevõtete energiahind.

Reinsalu sõnul tuleb universaalteenuse või sellelaadse mudeli võimalust pakkuda viivitamatult teistelegi ettevõtetele, mis moodustavad elektri puhastarbimisest circa poole.

«Universaalteenuse puhul oli Isamaa ettepanek, et CO2 hind hüvitataks," märgib Reinsalu ja lisab, et seda pole koalitsioonipartnerid toetanud. "Tegelikult on CO2 tasu varjatud maks. Asjakohane on see tarbijatele hüvitada tasaarveldusena aastaringselt ja püsivalt, senikaua kui Euroopas pole muudetud ära turupõhist CO2-ga kauplemise prognoosimatut süsteemi. See tooks ka universaalteenuse hinna aastaringselt madalamaks.»

«Minu ettepanekul on Eesti ametlik positsioon selge: taotleme nagu varasemalt Poola selget madalat hinnahorisonti,» kirjutab Reinsalu. «Muide, elektribörsi fännid kõnelesid aasta tagasi, et börs on imeline, ainult reegleid oleks vaja kohendada. Mingit kohendamist pole muidugi toimunud, ainult ülemist hinnapiiri on tõstetud.»