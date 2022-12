Zelenskõi rääkis energiavarustuse olukorrast Ukrainas

"Valguse ja soojuse tagastamisel meie inimestele on uued edusammud. Veel kolmele miljonile ukrainlasele on energiavarustus taastatud. Pluss kuus miljonit eile. See tähendab, et pärast reedest terrorirünnakut on tulemuseks elektrivoolu taastamine juba üheksale miljonile meie inimesele," ütles president.