TTJA: pürotehnika saatmine tavapostiga on keelatud

«Aastavahetuse ootuses on hoogustunud pürotehniliste toodete soetamine internetist, sealhulgas välismaistest e-poodidest. Riigiti on pürotehniliste toodete müüginõuded erinevad, mistõttu võib ostukorvi sattuda ka tooteid, mille omandamine ja kasutamine on Eestis keelatud või nõuab eriluba. Juhime tähelepanu, et pürotehniliste toodete postiga saatmine on Eestis keelatud – need peetakse tollis kinni ning kontrollitakse tellija õigust toodet omandada. Rikkumise tuvastamisele võib järgneda väärteomenetlus ja tellitud toodete hävitamine,» kommenteeris TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.