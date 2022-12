100 nägu ⟩ Lionel Messi: Argentina koondise mõistus, aju ja südametunnistus

Põruja maine ainult kasvas

Ootamatu süžeepööre

Kõne, mis läks ajalukku

«Me juba teame, kes meie oleme ja seda, kes Brasiilia on. Sel teemal ma rohkem ei peatu. Soovin hoopis tänada teid selle 45 päeva eest, kutid. Me pole 45 päeva oma peresid näinud. 45 päeva... El Dibu (väravavaht Emiliano Martínez – K.J.) sai sel ajal koguni isaks, kuid pole siiani oma vastsündinud last näinud. Ja miks? Selle hetke nimel. Meil on eesmärk, mida täita ja oleme sellest kõigest sammu kaugusel / ... / Juhuseid ei eksisteeri. See turniir peabki toimuma Argentinas. Jumal sättis asjad nii, et me saaksime siin selle võita. Läheme ja toome trofee lõplikult koju,» kulgesid Messi inspireerivad laused, mida ta oli turniiri käigus pitseerinud nelja värava ja viie väravasööduga.