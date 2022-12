Ringkonnakohus jättis riigivastasuses süüdistatud Seredenko karistuse muutmata

Maardu kooli majahoidjana töötanud Seredenko on ennast nimetanud «Vene ombudsmaniks Eestis». 2011. aasta jaanuaris, vahetult pärast euro käibeletulekut Eestis esitas ta Venemaa saatkonnale Tallinnas avalduse, milles juhtis tähelepanu, et euromüntidel kujutatud Eesti kontuur ei vasta tegelikkusele ning osa mündil kujutatud aladest kuulub tegelikult praegu Venemaa koosseisu.

Ringkonnakohus leidis, et menetluses on leidnud tuvastamist, et Seredenko oli teadlik, et isikud, kellega ta suhtles olid seotud Vene valitusasutustega, sh julgeolekuasutustega ja tegutsesid nende asutuste huvides ja ülesandel. Kohtu hinnangul on tõendatud, et Seredenko edastas neile inimestele teavet, koostas ja avaldas nendega koostöös artikleid, osales nende poolt korraldatud üritustel ja organisatsioonide tegevuses, mis olid suunatud mõjutustegevuse elluviimiseks.