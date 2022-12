Guterresi sõnul pole kõnelusi Venemaa ja Ukraina vahel lähiajal loota

«Ma ei ole optimistlik lähituleviku tõhusate rahuläbirääkimiste võimalikkuse suhtes. Usun, et sõjaline vastasseis jätkub ja me peame veel ootama hetke, mil tõsised rahuläbirääkimised võimalikuks saavad. Ma ei näe neid praegu silmapiiri lähedal. Seega koondame jõupingutused olukorra muudele aspektidele nagu näiteks teraviljaleppe efektiivsuse tõstmisele ja tõhusamale vangidevahetusele,» lisas ÜRO peasekretär.

«Kui ma ütlesin, et ma ei näe lähiajal võimalusi rahukõnelusteks, siis ma ei pidanud silmas tervet 2023. aastat. Loodan väga, et 2023. aastal suudame Ukrainas siiski rahu saavutada,» resümeeris ÜRO peasekretär.

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juht Kõrõlo Budanov on avaldanud arvamust, et lahingud Ukrainas peaksid lõppema järgmise aasta suveks. Samas on Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi märkinud, et ta ei tea, millal sõda lõppeda võib.