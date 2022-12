Zelenskõi: Bahmut on jäänud kogu rindejoone kõige kuumemaks kohaks

Presidendi sõnul on sissetungijad püüdnud Bahmuti murda maikuust saadik.

«Aga aeg läheb ja Bahmut ei murra mitte ainult Vene armeed, vaid ka Vene palgasõdureid, kes tulid okupantide kadunud armeed asendama. Mõelge vaid, et Venemaa on Ukrainas kaotanud juba ligi 99 000 oma sõdurit. Ühel nendest päevadest ulatuvad sissetungijate kaotused 100 tuhandeni. Mille eest?» küsis Ukraina president.

Riigipea märkis, et sellele küsimusele ei ole ega tule kelleltki Moskvast vastust.

Zelenskõi on varem öelnud, et Ukraina kaitsjad hoiavad kangelaslikult Donetski oblastis asuvat Bahmuti linna, kuigi Vene sissetungijad teevad kõik, et sinna ei jääks ainsatki tervet hoonet ega müüri.