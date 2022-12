President Karis esitas Janar Holmi riigikontrolöri kandidaadiks uueks ametiajaks

Enne kandidaadi esitamist konsulteeris Karis parlamendierakondade juhtidega ning avaldas lootust, et Holmi kandidatuur leiab riigikogus tugeva toetuse.

Holm on olnud riigikontrolör 2018. aastast ja tal on ka varasemast pikk juhtimiskogemus. Ta on töötanud haridus- ja teadusministeeriumis asekantsleri ja kantslerina ning sotsiaalministeeriumis asekantslerina.