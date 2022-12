ERAKONDADE REITINGUD ⟩ Reformierakonna ja EKRE vahe on vähenemas

«Isamaa ja sotsiaaldemokraadid on mõlemad oma toetuses kuue ja seitsme protsendi vahel. Esikohast allpool peaks iga erakond oma toetust umbes poole võrra suurendama, et järgmisel tasemel olevale konkurendile järele jõuda. Viimastel nädalatel on märgatavalt langenud ka eelistuseta valijate osakaal, mis on enne valimisi oodatav. Hetkel on see natuke enam kui 40 protsenti. Osade valijate eelistused selguvad alles valimiste eelõhtul ning selleks ajaks võiks oodata, et see näitaja langeb kuskile 35 protsendi kanti. Just umbes nii palju on eeldatavasti neid inimesi, kes valima ei lähe,» analüüsis Mölder.