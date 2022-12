Kaubamärkide registreerimine Eestis on olulises languses

Patendibüroo AAA partneri ja patendivoliniku Almar Sehveri sõnul vallandas COVID-19 pandeemia tööstusomandi registreerimistaotluste mõneti üllatava kasvu. «2022. aastal on aga suund vastupidine. Sõja algus Ukrainas, pööraselt kasvanud energiahinnad, kiire inflatsioon ja ülemaailmselt tõusvad intressimäärad on tekitanud ebakindluse ja ettevaatliku suhtumise investeeringutesse ning on paraku kaasa toonud ka tööstusomandi registreerimistaotluste märgatava vähenemise,» ütles Sehver.

Eestis on selle aasta esimese 11 kuuga esitatud 969 kaubamärgitaotlust. Eelmisel aastal sama ajaga esitati 1455 taotlust, mis märgib olulist langust. Riigisiseste taotluste hulgas on seni domineerinud kohalike ettevõtete taotlused ja nii on ka sel aastal. 2022. aasta taotluste edetabelisse on jõudnud valdavalt teenusettevõtted, esile tõusevad seejuures finantsteenuste pakkujad. Taotluste suurt arvu võib mõnelgi juhul selgitada konkreetsete projektidega: edetabelis liidripositsioonil olev AS Citadele Banka on esitanud taotlused oma teenuste alambrändidele, Geenius Meedia OÜ esitas kaubamärgitaotlused vahetult enne osakute müüki Ekspress Meediale, AS Kaupmees & Ko on uuendanud oma korporatiivbrändi.