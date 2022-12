Läänemets: kõik diskrimineerivad osad tuleb perehüvitiste seadusest välja võtta

«See, et valimised tulevad, ei muuda neid probleeme olematuks. Need on diskrimineerivad esimese ja teise lapse suhtes. Riik, valitsus, parlament ei saa anda sõnumit, et ühed lapsed on tähtsamad. Kõik lapsed on tähtsad, ka need keda on palju või keda on vähe,» on minister seisukohal.