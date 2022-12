Mandariinide tippaeg saabub lume tulekuga

Selle möllu keskel on tähtsuselt ilmselt jõuluvanale ja päkapikkudele alla vanduvad, kuid siiski olulised ning pühade ajal suisa möödapääsmatud tegijad. Tonnide kaupa vitamiinirikkaid mandariine.

Enne jaotuskeskusesse sisenemist kujutasin vaimusilmas ette, et näen oranži värvi isuäratavat mäge, kuid tegelikult see muidugi nii ei olnud. Oli «kõigest» viis tonni magusaid tsitruselisi Marokost. Kõik korrapäraselt kastidesse pakitud ja külmkambris kuuekraadisel temperatuuril kaubaautodele laadimise ootel või siis juba teel Grossi Toidukaupade poodidesse. Sealt edasi rändavad need poekorvi ja siis teadagi kuhu.