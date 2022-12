Sotsd teevad ettepaneku esimese ja teise lapse toetuse kahekordistamiseks

Põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets ütles, et president tegi õigesti, kui jättis perehüvitiste seaduse välja kuulutamata muu hulgas ka seetõttu, et see tekitas väga suure ebaõigluse ja laste ebavõrdse kohtlemise.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et sotsiaaldemokraadid on pikalt juhtinud tähelepanu sellele, et seadus tekitab ebavõrdsust ja on ebaõiglane just ühe ja kahe lapsega perede suhtes.