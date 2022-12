Sotsid lähevad perehüvitiste kriitikaga poliitilisele riskile

Sotsiaaldemokraadid kavatsevad eile presidendi poolt välja kuulutamata jäetud perehüvitiste eelnõule teha mitu põhimõttelist muutust: tõsta esimese ja teise lapse toetust, indekseerida esimese ja teise lapse toetuse tõus ning sellevõrra vähendada (st et tõuseb ikka, aga mitte nii paju) kolmanda ja enamate lapsega perehüvitiste tõusu. See on vastuolus koalitsioonis kokkulepituga, aga nagu sotside juht Lauri Läänemets viitab: «Presidendi otsus muutis olukorda.»

Kui täna kogunenud Riigikogu vanematekogu otsused jätsid ka meedia vahendusel mulje, et konsensus on olemas ja eelnõu viiakse järgmisel nädala uuesti kiirkorras parlamendist läbi, siis sotsid seda nii ei tõlgenda. Nende järgi on kokkulepe ainult selles, et tegutseda tuleb kiiresti ja lõik kus president nägi Põhiseaduse riivet, tuleb ümber sõnastada.

Hetke seisuga aga on kõige tõenäolisem ikkagi just see kitsas variant: muudetakse natuke sõnastust, aga sisult jääb eelnõu samaks. Selle variandi taga on lihtsalt kõige enam hääli. Ajakava on seejuures tihe. 28. detsembriks on kokkulepitud viis erakorralist Riigikogu istungijärku. Selleks ajaks peaksid justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium koostöös Riigikoguga olema lihvinud eelnõus ja seletuskirjas oleva sõnastuse täpsemaks, et parlamentäärid saaksid parandatud variandi kiirkorras vastu võtta.