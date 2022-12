FOTOD ⟩ Vastu posti sõitnud auto jättis Harjumaal terve piirkonna elektrita

«Uurime õnnetuse asjaolusid, muu hulgas kontrollime ka pealtnägijatelt saadud infot, et autojuht oli vahetult õnnetuse eel teinud liikluses ohtlikke manöövreid,» rääkis Põhja prefektuuri operatiivjuht Alo Valdlo.

«Liiklus ei ole kindlasti see koht, kus katsetada enda ega sõiduki piire. Selliste katsetuste tagajärjed võivad olla äärmiselt kurvad nii endale kui teistele liiklejatele,» sõnas Valdlo.

Fotograafi sõnul ei vasta sõiduki rehvid nõuetele. Rehvid on kulunud ning sõidukil on ees naast- ja taga lamellrehvid. Autole on pandud sportrool ja -iste.