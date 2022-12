Ruhnu inimesed elasid nädalapäevad värske toiduta

Ruhnu vallavanem Andre Nõu viskas nalja, et tahaks jõuluks midagi peale sinepi ja makaronide ka lauale panna. Ja lisas, et saarel valitsevat olukorda kirjeldava värvika postituse taga Facebookis on tema ise. «Madalrõhkkonna ja sula meelevallas olles ei saa ruhnlased lennuühenduse peale kindlad olla,» lausus Nõu. «Sotsiaalmeedia postitusega ma teadlikult veidi utreerisin, aga kui lennuk käib absoluutselt ebareguraalselt, näiteks üks päev nädalas, siis see pole normaalne. On juhtunud sedagi, et tehakse reis Ruhnu, siis läheb ilm käest ära ja lennuk suundub Pärnusse tagasi.»