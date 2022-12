NÄPUNÄITED ⟩ Päästeamet tuletab meelde ohutuse põhitõed

Jõuludeks valmistavad paljud pered maitsvaid jõuluroogi ning köögis on toimetamist rohkesti. Süüa tehes tasub meeles pidada, et kuigi isuäratav pühadetoit tahab pliidil või praeahjus sageli mitmeid tunde veeta, kasutab hoolas kokk köögikella või püsib köögis ja jälgib, et miski kõrbema ei läheks.

Detsembrikuus on päästjad saanud kõrbema läinud toidu tõttu 13 väljakutset, tulekahjusid neist õnneks ei arenenud. Kogu aasta jooksul on päästjad kõrbema läinud toidu tõttu reageerinud 438 sündmusele, neist 28 juhul on kõrbemisest arenenud juba tulekahju. Sestap tasub meelde tuletada, et kui teed sööki, jää kööki.

«Kuna köögis käivad käsikäes kõrged temperatuurid ja kergesti süttiv rasv, tuleb toidu valmistamisel olla ettevaatlik ja hoolas. Ohutuse huvides tasub käepärast hoida esmased tulekustutusvahendid, näiteks tulekustutusvaip või rasvakustuti, millega saab ohutult lämmatada ka rasvast tõusnud leegid. Meeles tuleb pidada, et süttinud rasva ei tohi kustutada veega – vesi paiskab kuuma rasva laiali ning annab põlengule kustutamise asemel hoogu juurde,» ütles päästeameti vastutav korrapidaja Erkki Põld.

Kuuseküünaldega olgu süttimatust materjalist kuusejalg